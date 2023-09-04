Гари Невилл: Манчестер Юнайтед ведет себя на трансферном рынке как середняк

Гари Невилл недоволен владельцами "Манчестер Юнайтед" Глейзерами. Ранее появилась информация, что Глейзеры передумали продавать клуб.

"Для них это просто игра, они думают, что это игрушка! Конечно, им нужно продавать клуб. Они отчаянно нуждаются в деньгах.

Они больше не способны даже конкурировать в рамках финансового фэйр-плей. "Манчестер Юнайтед" ведет себя на трансферном рынке как середняк. "МЮ" заработал более 500 миллионов фунтов, став одним из клубов с самым высоким доходом в мире.

"Челси" и "Арсенал" могут подписывать топ-игроков, "Манчестер Юнайтед" пытается вписаться в ФФП. Я знаю, что они понесли убытки из-за пандемии, и это могло бы послужить оправданием, - сказал бывший игрок "МЮ".