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Артета: Я сказал Хаверцу, что сначала все дается тяжело. Когда я встретил свою жену, поначалу было трудно ее завоевать
24-летний немец перешел в Арсенал в летнее трансферное окно
Фото: twitter.com/Arsenal
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос об адаптации полузащитника лондонцев Кая Хаверца.
"Я сказал Хаверцу, что сначала все дается тяжело. Когда я встретил свою жену, поначалу было трудно ее завоевать. Это было тяжело, мне пришлось пытаться отправить ей сообщение, а потом идти дальше, дальше и дальше."
"И в конце она сказала: "Да, мы можем быть вместе...". Это прекрасно", — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо.
24-летний немец перешел в "Арсенал" из "Челси" в летнее трансферное окно. По данным портала Transfermarkt, "канониры" заплатили за него 75 миллионов евро.
Хаверц провел за "Арсенал" 5 матчей, в которых не отметился результативными действиями.
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