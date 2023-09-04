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Артета: Я сказал Хаверцу, что сначала все дается тяжело. Когда я встретил свою жену, поначалу было трудно ее завоевать

Англия
(1 голосов)

24-летний немец перешел в Арсенал в летнее трансферное окно

Артета: Я сказал Хаверцу, что сначала все дается тяжело. Когда я встретил свою жену, поначалу было трудно ее завоевать

Фото: twitter.com/Arsenal

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос об адаптации полузащитника лондонцев Кая Хаверца.


"Я сказал Хаверцу, что сначала все дается тяжело. Когда я встретил свою жену, поначалу было трудно ее завоевать. Это было тяжело, мне пришлось пытаться отправить ей сообщение, а потом идти дальше, дальше и дальше."

"И в конце она сказала: "Да, мы можем быть вместе...". Это прекрасно", — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо.

24-летний немец перешел в "Арсенал" из "Челси" в летнее трансферное окно. По данным портала Transfermarkt, "канониры" заплатили за него 75 миллионов евро.
Хаверц провел за "Арсенал" 5 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета
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Источник:
FabrizioRomano

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Комментарии (2)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
04.09.2023 в 14:20
дерево! шо в челси, шо в анесрале. отправь смс артете
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max_diger (Львів)
04.09.2023 в 13:47
Хаверц нетрадиційної сексуальної орієнтації.
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