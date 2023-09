Пирс Морган, которому давал интервью Роналду, пригласил Санчо к себе на шоу: Я вытащу тебя из этого

Журналист Пирс Морган пригласил Джейдона Санчо на интервью.

Напомним, что на интервью к Моргану приходил Криштиану Роналду после конфликта с тен Хагом. В итоге, после интервью португалец и "Манчестер Юнайтед" расторгли контракт.

Санчо не включили в заявку на матч с "Арсеналом" (1:3). Тен Хаг заявил, что полузащитник плохо тренировался, поэтому не попал в состав. Джейдон ответил в социальных сетях, что из него делают "козла отпущения".

Hi Jadon, come on @PiersUncensored and I’ll get you out of this Ten Hag nightmare. https://t.co/PbmWdGs7UI