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Пирс Морган, которому давал интервью Роналду, пригласил Санчо к себе на шоу: Я вытащу тебя из этого
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Getty Images/Global Images Ukraine
Журналист Пирс Морган пригласил Джейдона Санчо на интервью.
"Привет, Джейдон, приходи на Piers Uncensored, и я вытащу тебя из этого кошмара с тен Хагом", – написал телеведущий.
Напомним, что на интервью к Моргану приходил Криштиану Роналду после конфликта с тен Хагом. В итоге, после интервью португалец и "Манчестер Юнайтед" расторгли контракт.
Санчо не включили в заявку на матч с "Арсеналом" (1:3). Тен Хаг заявил, что полузащитник плохо тренировался, поэтому не попал в состав. Джейдон ответил в социальных сетях, что из него делают "козла отпущения".
Hi Jadon, come on @PiersUncensored and I’ll get you out of this Ten Hag nightmare. https://t.co/PbmWdGs7UI— Piers Morgan (@piersmorgan) September 3, 2023
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