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Галатасарай работает над завершением трансфера двух игроков Тоттенхэма

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Галатасарай работает над завершением трансфера двух игроков Тоттенхэма

Sky

Новина українською

"Галатасарай" работает над завершением сделок по трансфам Танги Ндомбеле и Давинсона Санчеса из "Тоттенхэма". Французского полузащитника арендуют, а колумбийского защитника купят на постоянной основе.

В Турции ещё открыто трансферное окно и клуб из Стамбула пытается успеть заключить два важных трансфера.

Сообщается, что в контракте Ндомбеле будет опция выкупа. За Санчеса же должны заплатить около 15 миллионов евро.

Напомним, что Ндомбеле приходил в "Тоттенхэм" в 2019-м году из "Лиона" за 60 миллионов евро в качестве одного из лучших полузащитников Лиги 1. Давинсона также покупали в 2017-м из "Аякса" на перспективу, потратив 42 миллиона евро.

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В статье: Галатасарай (Стамбул) Тоттенхэм (Лондон) Давинсон Санчес Танги Ндомбеле
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Источник:
standard.co.uk

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