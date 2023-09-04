Галатасарай работает над завершением трансфера двух игроков Тоттенхэма

"Галатасарай" работает над завершением сделок по трансфам Танги Ндомбеле и Давинсона Санчеса из "Тоттенхэма". Французского полузащитника арендуют, а колумбийского защитника купят на постоянной основе.

В Турции ещё открыто трансферное окно и клуб из Стамбула пытается успеть заключить два важных трансфера.

Сообщается, что в контракте Ндомбеле будет опция выкупа. За Санчеса же должны заплатить около 15 миллионов евро.

Напомним, что Ндомбеле приходил в "Тоттенхэм" в 2019-м году из "Лиона" за 60 миллионов евро в качестве одного из лучших полузащитников Лиги 1. Давинсона также покупали в 2017-м из "Аякса" на перспективу, потратив 42 миллиона евро.