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Полиция арестовала подозреваемого в нападении на Роя Кина после матча Арсенал - МЮ
Беспредел
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полиция Лондона задержала 42-летнего мужчину по подозрению в нападении на Роя Кина после матча "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" (3:1). Правоохранительные органы пока не называют имен.
Считается, что мужчина ударил Кина по голове.
Инцидент случился после финального свистка в поединке 4-го тура АПЛ. Достоянием публики стало видео, где коллега Роя Кина по Sky Sports Майка Ричардс прижимает мужчину к стене. В медиа позже прокомментировали действия ведущего, сказав, что он пытался "разрядить" обстановку.
Micah Richards coming to Roy Keane’s defence after being head butted is exactly the content I need to see today. Brotherhood. #ARSMUN pic.twitter.com/PF6wt1A401— Darren (@Darren94775262) September 4, 2023
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