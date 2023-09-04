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Полиция арестовала подозреваемого в нападении на Роя Кина после матча Арсенал - МЮ

Англия
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Беспредел

Полиция арестовала подозреваемого в нападении на Роя Кина после матча Арсенал - МЮ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Полиция Лондона задержала 42-летнего мужчину по подозрению в нападении на Роя Кина после матча "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" (3:1). Правоохранительные органы пока не называют имен.

Считается, что мужчина ударил Кина по голове.

Инцидент случился после финального свистка в поединке 4-го тура АПЛ. Достоянием публики стало видео, где коллега Роя Кина по Sky Sports Майка Ричардс прижимает мужчину к стене. В медиа позже прокомментировали действия ведущего, сказав, что он пытался "разрядить" обстановку.

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В статье: Арсенал (Лондон) Рой Кин Манчестер Юнайтед
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