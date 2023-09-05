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Антони исключили из заявки сборной Бразилии на фоне расследования применения насилия в отношении его бывшей девушки
В национальную команду поедет Жезус
Фото: Planet Football
Сборная Бразилии исключила Антони из заявки на матчи квалификации чемпионата мира. Вместо него в национальную команду вызвал Габриэль Жезус из "Арсенала".
Бразилия сыграет с Боливией и Перу 9-го и 13-го сентября, соответственно.
"В свете касающихся Антони фактов, которые стали известны в понедельник (04.09) и которые необходимо расследовать, а также в целях защиты предполагаемой жертвы, игрока, сборной Бразилии и Бразильской конфедерации футбола сообщаем, что спортсмен исключен из состава", – говорится в публикации.
Также сообщается, что в отношении Антони ведется расследование Полицией Большого Манчестера. Раскрылись новые подробности, согласно которым игрок 14-го января ударил свою бывшую девушку по голове.
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