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Антони исключили из заявки сборной Бразилии на фоне расследования применения насилия в отношении его бывшей девушки

Англия
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В национальную команду поедет Жезус

Антони исключили из заявки сборной Бразилии на фоне расследования применения насилия в отношении его бывшей девушки

Фото: Planet Football

Новина українською

Сборная Бразилии исключила Антони из заявки на матчи квалификации чемпионата мира. Вместо него в национальную команду вызвал Габриэль Жезус из "Арсенала".

Бразилия сыграет с Боливией и Перу 9-го и 13-го сентября, соответственно.

"В свете касающихся Антони фактов, которые стали известны в понедельник (04.09) и которые необходимо расследовать, а также в целях защиты предполагаемой жертвы, игрока, сборной Бразилии и Бразильской конфедерации футбола сообщаем, что спортсмен исключен из состава", – говорится в публикации.

Также сообщается, что в отношении Антони ведется расследование Полицией Большого Манчестера. Раскрылись новые подробности, согласно которым игрок 14-го января ударил свою бывшую девушку по голове.

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В статье: Бразилия Манчестер Юнайтед Антони
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Источник:
telegraph.co.uk

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