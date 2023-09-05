Игрок Манчестер Юнайтед Антони отрицает обвинения в домашнем насилии

Напомним, в июне этого года Габриэла Каваллин, бывшая девушка Антони, обратилась в полицию Сан-Паулу, обвинив футболиста "Манчестер Юнайтед" в 4 случаях домашнего насилия, угроз и нанесения травм.

"Из уважения к моим фанатам, друзьям и семье я чувствую себя обязанным публично рассказать о ложных обвинениях, жертвой которых я стал. С самого начала я относился к этому вопросу серьезно и с уважением, предоставив надлежащие разъяснения полиции. Полицейское расследование проводится в рамках процесса правосудия, и поэтому я не могу обнародовать его содержание.

Однако я могу с уверенностью сказать, что обвинения являются ложными и что уже предоставленные доказательства и те, которые будут предоставлены в будущем, свидетельствуют, что я невиновен в выдвинутых обвинениях.

Мои отношения с мисс Габриэлой были бурными, со словесными оскорблениями с обеих сторон, но я никогда не применял никакой физической агрессии. Каждый раз, то ли в показаниях свидетелей, то ли в интервью, она представляет различные версии обвинений.