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Игрок Манчестер Юнайтед Антони отрицает обвинения в домашнем насилии

Англия
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Бывшая девушка Антони обвинила футболиста в 4 случаях домашнего насилия

Игрок Манчестер Юнайтед Антони отрицает обвинения в домашнем насилии

Фото: Planet Football

UA-Футбол
Новина українською

Напомним, в июне этого года Габриэла Каваллин, бывшая девушка Антони, обратилась в полицию Сан-Паулу, обвинив футболиста "Манчестер Юнайтед" в 4 случаях домашнего насилия, угроз и нанесения травм.

"Из уважения к моим фанатам, друзьям и семье я чувствую себя обязанным публично рассказать о ложных обвинениях, жертвой которых я стал. С самого начала я относился к этому вопросу серьезно и с уважением, предоставив надлежащие разъяснения полиции. Полицейское расследование проводится в рамках процесса правосудия, и поэтому я не могу обнародовать его содержание.

Однако я могу с уверенностью сказать, что обвинения являются ложными и что уже предоставленные доказательства и те, которые будут предоставлены в будущем, свидетельствуют, что я невиновен в выдвинутых обвинениях.

Мои отношения с мисс Габриэлой были бурными, со словесными оскорблениями с обеих сторон, но я никогда не применял никакой физической агрессии. Каждый раз, то ли в показаниях свидетелей, то ли в интервью, она представляет различные версии обвинений.

Таким образом, я решил публично опровергнуть выдвинутые обвинения и сообщить, что остаюсь в полном распоряжении бразильских властей для разъяснения необходимых вопросов.

Я верю, что продолжающееся полицейское расследование раскроет правду о моей невиновности", - заявил Антони.

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В статье: Манчестер Юнайтед Антони
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