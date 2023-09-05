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Официально. Манчестер Юнайтед подписал Софияна Амрабата
Новый 4-й номер
Фото: twitter.com/ManUtd
"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе Софияна Амрабата. Марокканец возьмет себе 4-й номер в клубе.
Считается, что Амрабат арендован на сезон с правом выкупа за 20 миллионов евро и 5 в виде бонусов. За сезон аренды "манкунианцы" заплатили 10 миллионов евро "Фиорентине".
"МЮ" долго вел трансфер Амрабата. Полузащитник ярко проявил себя на Мундиале, где его национальная команда заняла 4-е место.
Полузащитника также хотели в "Барселоне", но каталонцы не смогли позволить себе трансфер полузащитника.
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