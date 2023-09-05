Официально. Манчестер Юнайтед подписал Софияна Амрабата

"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе Софияна Амрабата. Марокканец возьмет себе 4-й номер в клубе.

Считается, что Амрабат арендован на сезон с правом выкупа за 20 миллионов евро и 5 в виде бонусов. За сезон аренды "манкунианцы" заплатили 10 миллионов евро "Фиорентине".

"МЮ" долго вел трансфер Амрабата. Полузащитник ярко проявил себя на Мундиале, где его национальная команда заняла 4-е место.

Полузащитника также хотели в "Барселоне", но каталонцы не смогли позволить себе трансфер полузащитника.