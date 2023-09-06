В Англии болельщики выбирали лучшего игрока сборной в 2023 году

Букайо Сака назван лучшим игроком сборной Англии по итогам года. Болельщики выбрали полузащитника, представляющего "Арсенал", лучшим футболистом национальной сборной по итогам 2023 года.

Букайо Сака опередил Джуда Беллингема (в прошлом сезоне играл за "Боруссию" Дортмунд, сейчас представляет "Реал") и Гарри Кейна (в прошлом сезоне играл за "Тоттенхэм", сейчас представляет "Баварию").

В течение года Сака провел десять матчей за сборную Англии и забил 7 мячей. На ЧМ-2022 он сыграл в четырех из пяти матчей английской команды, а в игре с Ираном был признан лучшим игроком встречи. На том турнире англичане дошли до 1/4 финала, где уступили французам со счетом 1:2.