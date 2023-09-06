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Бен Фостер: При Фергюсоне Санчо больше не играл бы за Манчестер, если бы так поступил
Экс-вратарь МЮ недоволен поведением Джейдона Санчо.
Getty Images/Global Images Ukraine
После матча 4-го тура АПЛ против "Арсенала", в заявку на который Санчо не был включен, Эрик тен Хаг объяснил свое решение тем, что Джейдон не впечатлил его на тренировках. В ответ полузащитник выступил с заявлением в соцсетях, обвинив главного тренера "МЮ" в несправедливом отношении: "Я долго был козлом отпущения - несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен".
"Если бы Джейдон Санчо выкинул такое при Алексе Фергюсоне, в "Манчестер Юнайтед" он бы больше никогда не появился. Он больше никогда не сыграл бы за этот клуб, его никогда не пустили бы на тренировочную площадку - с тобой покончено, приятель.
Я понимаю, когда бывшие игроки говорят, что они сделали бы то же самое - это фантастика, вы можете делать все, что захотите, но это вам не поможет. Это раздражает, вызывает эмоции, это неуважительно и вызвало просто шквал новостей.
Все хотят знать, что случилось с Санчо и тен Хагом - неужели он потерял раздевалку? Как Санчо тренировался на этой неделе? Санчо говорит, что он очень хорошо проявил себя на тренировках. Это фантастика, хорошо проявлять себя - это минимум", - сказал Фостер в интервью The United Stand.
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