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Акции Манчестер Юнайтед упали до рекордного за последние 11 лет показателя
Акции Манчестер Юнайтед упали на 21%
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Акции "Манчестер Юнайтед" потеряли в цене после сообщения о том, что семья Глейзеров не собирается продавать команду, не получив предложений, соответствующих запрашиваемой ими сумме.
Акции клуба упали на 21 процент - самый высокий показатель за 11 лет ее существования в качестве публичной компании, сократив рыночную капитализацию примерно на 700 миллионов долларов. На момент закрытия торгов "Манчестер Юнайтед" оценивают в 3,9 миллиарда долларов.
Как отмечает Bloomberg, Глейзеры могут снова попытаться продать клуб в 2025 году, когда смогут привлечь к торгам больше участников.
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