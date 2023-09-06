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Акции Манчестер Юнайтед упали до рекордного за последние 11 лет показателя

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Акции Манчестер Юнайтед упали на 21%

Акции Манчестер Юнайтед упали до рекордного за последние 11 лет показателя

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Акции "Манчестер Юнайтед" потеряли в цене после сообщения о том, что семья Глейзеров не собирается продавать команду, не получив предложений, соответствующих запрашиваемой ими сумме.

Акции клуба упали на 21 процент - самый высокий показатель за 11 лет ее существования в качестве публичной компании, сократив рыночную капитализацию примерно на 700 миллионов долларов. На момент закрытия торгов "Манчестер Юнайтед" оценивают в 3,9 миллиарда долларов.

Как отмечает Bloomberg, Глейзеры могут снова попытаться продать клуб в 2025 году, когда смогут привлечь к торгам больше участников.

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В статье: Манчестер Юнайтед
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Источник:
finance.yahoo

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Комментарии (2)
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trafalgar (Запорожье)
06.09.2023 в 12:37
с скучной игрой и паскудным менеджментом
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trafalgar (Запорожье)
06.09.2023 в 12:36
потому что клуб хуита
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