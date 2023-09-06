Пирс Морган процитировал Роналду, столкнувшись с негативной реакцией публики на церемонии вручения телепремии

Британский телеведущий посетил церемонию вручения телевизионной премии National Television Awards. Он был номинирован на приз за лучшее интервью как ведущий передачи Piers Morgan Uncensored на TalkTV. В итоге награда досталась теле- и радиоведущему Грэму Нортону.

Перед вручением призов ведущий церемонии награждения Джоэл Домметт отметил, что Морган присутствует в зале, его показали на большом экране. В этот момент зрители разразились свистом.

После мероприятия Пирс прокомментировал реакцию публики, процитировав Криштиану Роналду.

"Некоторые фанаты продолжают освистывать меня, потому что я красивый, богатый и великолепный игрок. Они мне завидуют", - написал телеведущий.

Напомним, прошлой осенью Морган взял интервью у Роналду, в котором футболист раскритиковал "Манчестер Юнайтед". После этого контракт игрока с английским клубом был расторгнут, Роналду перешел в саудовский "Аль-Наср".