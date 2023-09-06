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Пирс Морган процитировал Роналду, столкнувшись с негативной реакцией публики на церемонии вручения телепремии
Телеведущего освистали на церемонии вручения телевизионной премии
Фото: twitter.com/PiersUncensored
Британский телеведущий посетил церемонию вручения телевизионной премии National Television Awards. Он был номинирован на приз за лучшее интервью как ведущий передачи Piers Morgan Uncensored на TalkTV. В итоге награда досталась теле- и радиоведущему Грэму Нортону.
Перед вручением призов ведущий церемонии награждения Джоэл Домметт отметил, что Морган присутствует в зале, его показали на большом экране. В этот момент зрители разразились свистом.
После мероприятия Пирс прокомментировал реакцию публики, процитировав Криштиану Роналду.
"Некоторые фанаты продолжают освистывать меня, потому что я красивый, богатый и великолепный игрок. Они мне завидуют", - написал телеведущий.
Напомним, прошлой осенью Морган взял интервью у Роналду, в котором футболист раскритиковал "Манчестер Юнайтед". После этого контракт игрока с английским клубом был расторгнут, Роналду перешел в саудовский "Аль-Наср".
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