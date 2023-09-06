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Амрабат: Я отдам все силы защищая эмблему Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед арендовал 27-летнего марокканца у Фиорентины
Фото: twitter.com/ManUtd
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Софьян Амрабат заявил, что горд присоединиться к английскому клубу.
"Для меня большая честь и гордость присоединиться к этому великому клубу, клубу с богатой историей! Это мечта - представлять эту команду, и я отдам все силы, чтобы защитить эмблему "МЮ".
Не могу дождаться момента, когда выйду на поле. Спасибо всем болельщикам за теплый прием, давайте сделаем этот сезон незабываемым!" - написал Амрабат в соцсетях.
"Манчестер Юнайтед" арендовал 27-летнего марокканца у "Фиорентины" на один сезон. Также у клуба есть право выкупа игрока.
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