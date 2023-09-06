Амрабат: Я отдам все силы защищая эмблему Манчестер Юнайтед

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Софьян Амрабат заявил, что горд присоединиться к английскому клубу.

"Для меня большая честь и гордость присоединиться к этому великому клубу, клубу с богатой историей! Это мечта - представлять эту команду, и я отдам все силы, чтобы защитить эмблему "МЮ".

Не могу дождаться момента, когда выйду на поле. Спасибо всем болельщикам за теплый прием, давайте сделаем этот сезон незабываемым!" - написал Амрабат в соцсетях.