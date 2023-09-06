Где-то уже было: МЮ не будет комментировать ситуацию вокруг Антони до получения дальнейшей информации

"Манчестер Юнайтед" выступил с официальным заявлением касаемо расследования вокруг Антони и насилия по отношению к его бывшей девушке. Клуб не будет давать никаких комментариев до получения дополнительной информации.

"Манчестер Юнайтед" принял к сведению обвинения, выдвинутые против Антони, и учел, что полиция проводит расследование. До получения дополнительной информации клуб не будет давать никаких дальнейших комментариев. Клуб серьезно относится к этому вопросу, принимая во внимание то, как могут повлиять эти обвинения и последующие сообщения на пострадавших от насилия", – говорится в заявлении "Юнайтед".

Напомним, что Полиция Большого Манчестера ведет расследование в деле о домашнем насилии, причинении травм и угрозах бывшей девушке футболиста Габриэле Каваллин, которая заявила о всем ещё в июне. В сентябре она дала интервью бразильскому изданию в котором рассказала детали произошедшего, показала фотографии травм и скриншоты переписок с Антони.

Из-за резонансности дела игрока даже отстранили от сентябрьских матчей за сборную Бразилии.