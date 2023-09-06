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Саудиты будут красоваться на форме: Челси может заключить сделку с саудовской авиакомпанией на титульное спонсорство

Англия
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Альтернатива – букмекер Kaiyun.com

Саудиты будут красоваться на форме: Челси может заключить сделку с саудовской авиакомпанией на титульное спонсорство

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" провел переговоры с саудовской авиакомпанией Riyadh Air, которая может стать новым титульным спонсором "синих". Клуб продолжает вести переговоры с несколькими кандидатами.

Riyadh Air принадлежит Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии (PIF), который, в свою очередь, владеет мажоритарным пакетом акций "Ньюкасла". Эта авиакомпания ещё не сделала ни одного полета, но старты продаж билетов планируются на 2025-й.

Существует и альтернатива – букмекер Kaiyun.com, который на прошлой неделе заключил сотрудничество с "Ноттингем Форрест". Происхождение фирмы не совсем ясно, хотя с ней уже сотрудничают такие клубы как "Реал", "Кристал Пэлас" и "Интер". Также "синие" уже и сами заключили договор Kaiyun.com – их лого показывалось на экранах на Стэмфорд Бридж в прошлый уикенд.

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В статье: Челси (Лондон)
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Источник:
theathletic.com

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