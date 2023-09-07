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Санчо может перейти в Саудовскую Аравию после конфликта с тен Хагом
Досвидания
Getty Images/Global Images Ukraine
"Аль-Иттифак" сделает предложение об аренде Джейдона Санчо из "Манчестер Юнайтед", сообщает CBS Sports. В сделку могут включить также опцию выкупа англичанина.
Напомним, что Санчо поссорился с главным тренером "манкунианцев" Эриком тен Хагом. Футболист не попал в заявку на матч с "Арсеналом" в 4-м туре АПЛ, что менеджер объяснил недостаточным качеством тренировок. Санчо публично ответил менеджеру в социальных сетях: "Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен".
Неизвестно, согласится ли Санчо уйти в "Аль-Иттифак", который тренирует Стивен Джеррард. За клуб также выступает Джордан Хендерсон, покинувший этим летом "Ливерпуль".
В прошлом сезоне Санчо сыграл за "Юнайтед" 41 матч, забил 7 голов и отдал 3 результативных передачи.
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