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АПЛ объявила имена номинантов на приз лучшему игроку августа
Обладатель приза лучшему футболисту месяца в чемпионате Англии будет определен по итогам голосования болельщиков и экспертов
Фото: premierleague.com
В АПЛ определяют лучшего игрока последнего месяца.
Обладатель приза лучшему футболисту месяца в чемпионате Англии будет определен по итогам голосования болельщиков и экспертов. Оно продлится до 11 сентября.
На награду претендуют:
- Тайво Авонийи ("Ноттингем Форест") - 1 победа, 2 поражения, 3 гола за месяц;
- Джеррод Боуэн ("Вест Хэм") - 2 победы, 1 ничья, 2 гола, 1 ассист;
- Джеймс Мэддисон ("Тоттенхэм") - 2 победы, 1 ничья, 1 гол, 2 ассиста;
- Бриан Мбемо ("Брентфорд") - 1 победа, 2 ничьих, 3 гола;
- Каору Митома ("Брайтон") - 2 победы, 1 поражение, 1 гол, 2 ассиста;
- Родри ("Манчестер Сити") - 3 победы, 2 гола, 1 ассист.
Добавим, что в Англии болельщики также выбрали лучшего игрока АПЛ сезона 2022/23. Это не Холанд
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Источник:premierleague
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