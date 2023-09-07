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АПЛ объявила имена номинантов на приз лучшему игроку августа

Англия
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Обладатель приза лучшему футболисту месяца в чемпионате Англии будет определен по итогам голосования болельщиков и экспертов

АПЛ объявила имена номинантов на приз лучшему игроку августа

Фото: premierleague.com

UA-Футбол
Новина українською

В АПЛ определяют лучшего игрока последнего месяца.

Обладатель приза лучшему футболисту месяца в чемпионате Англии будет определен по итогам голосования болельщиков и экспертов. Оно продлится до 11 сентября.

На награду претендуют:

  • Тайво Авонийи ("Ноттингем Форест") - 1 победа, 2 поражения, 3 гола за месяц;
  • Джеррод Боуэн ("Вест Хэм") - 2 победы, 1 ничья, 2 гола, 1 ассист;
  • Джеймс Мэддисон ("Тоттенхэм") - 2 победы, 1 ничья, 1 гол, 2 ассиста;
  • Бриан Мбемо ("Брентфорд") - 1 победа, 2 ничьих, 3 гола;
  • Каору Митома ("Брайтон") - 2 победы, 1 поражение, 1 гол, 2 ассиста;
  • Родри ("Манчестер Сити") - 3 победы, 2 гола, 1 ассист.

Добавим, что в Англии болельщики также выбрали лучшего игрока АПЛ сезона 2022/23. Это не Холанд

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В статье: АПЛ
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Источник:
premierleague

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