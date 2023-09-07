АПЛ объявила имена номинантов на приз лучшему игроку августа

В АПЛ определяют лучшего игрока последнего месяца.

Обладатель приза лучшему футболисту месяца в чемпионате Англии будет определен по итогам голосования болельщиков и экспертов. Оно продлится до 11 сентября.

На награду претендуют:

Тайво Авонийи ("Ноттингем Форест") - 1 победа, 2 поражения, 3 гола за месяц;

Джеррод Боуэн ("Вест Хэм") - 2 победы, 1 ничья, 2 гола, 1 ассист;

Джеймс Мэддисон ("Тоттенхэм") - 2 победы, 1 ничья, 1 гол, 2 ассиста;

Бриан Мбемо ("Брентфорд") - 1 победа, 2 ничьих, 3 гола;

Каору Митома ("Брайтон") - 2 победы, 1 поражение, 1 гол, 2 ассиста;

Родри ("Манчестер Сити") - 3 победы, 2 гола, 1 ассист.

Добавим, что в Англии болельщики также выбрали лучшего игрока АПЛ сезона 2022/23. Это не Холанд