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АПЛ объявила имена номинантов на приз лучшему тренеру августа
Обладатель приза лучшему тренеру месяца будет определен 11 сентября
Getty Images / Global Images Ukraine
Обладатель приза лучшему тренеру месяца будет определен по итогам голосования болельщиков и экспертов, которое продлится до 11 сентября.
На награду претендуют:
- Микель Артета ("Арсенал") - 2 победы, 1 ничья за месяц, разница мячей - "+2";
- Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити") - 3 победы, разница мячей - "+5";
- Юрген Клопп ("Ливерпуль") - 2 победы, 1 ничья, разница мячей - "+3";
- Дэвид Мойес ("Вест Хэм") - 2 победы, 1 ничья, разница мячей - "+4";
- Эндж Постекоглу ("Тоттенхэм") - 2 победы, 1 ничья, разница мячей - "+4".
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Источник:premierleague
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