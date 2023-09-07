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АПЛ объявила имена номинантов на приз лучшему тренеру августа

Англия
(1 голосов)

Обладатель приза лучшему тренеру месяца будет определен 11 сентября

АПЛ объявила имена номинантов на приз лучшему тренеру августа

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Обладатель приза лучшему тренеру месяца будет определен по итогам голосования болельщиков и экспертов, которое продлится до 11 сентября.

На награду претендуют:

  • Микель Артета ("Арсенал") - 2 победы, 1 ничья за месяц, разница мячей - "+2";
  • Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити") - 3 победы, разница мячей - "+5";
  • Юрген Клопп ("Ливерпуль") - 2 победы, 1 ничья, разница мячей - "+3";
  • Дэвид Мойес ("Вест Хэм") - 2 победы, 1 ничья, разница мячей - "+4";
  • Эндж Постекоглу ("Тоттенхэм") - 2 победы, 1 ничья, разница мячей - "+4".
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В статье: АПЛ Гвардиола
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Источник:
premierleague

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