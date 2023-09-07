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Салах и Санчо не перейдут в Саудовскую Аравию до завершения их трансферного окна

Англия
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Остаются дома

Салах и Санчо не перейдут в Саудовскую Аравию до завершения их трансферного окна

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Мохаммед Салах и Джейдон Санчо не перейдут в Саудовскую Аравию до закрытия их трансферного окна, то есть сегодня, 7-го сентября, сообщает The Athletic.

Игроки останутся в своих клубах как минимум до зимы. При этом саудовцы продолжают интересоваться Мохамедом Салахом.

Ранее стало известно, что "Аль-Иттифак" Стивена Джеррарда хочет арендовать Джейдона Санчо на фоне конфликта англичанина с главным тренером Эриком тен Хагом. Неизвестно, хотел ли сам игрок уходить в саудовский клуб.

Напомним, что за Салаха якобы были готовы предложить до 200 миллионов евро, а также огромный контракт самому Мохаммеду.

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В статье: Мохамед Салах Джейдон Санчо
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Источник:
theathletic.com

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