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Футболисты Манчестер Юнайтед не поддерживают Джейдона Санчо и уважают позицию тренера
Футболисты принимают и уважают жесткую позицию Тен Хага
После матча 4-го тура АПЛ против "Арсенала", в заявку на который Санчо не был включен, Эрик тен Хаг объяснил свое решение тем, что Джейдон не впечатлил его на тренировках.
В ответ полузащитник выступил с заявлением в соцсетях, обвинив главного тренера "МЮ" в несправедливом отношении: "Я долго был козлом отпущения - несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен". По данным источника ESPN, в раздевалке "МЮ" Санчо мало кто сочувствует: "Игроки уже достаточно натерпелись от него".
Футболисты принимают и уважают жесткую позицию Тен Хага, поскольку она распространяется на всех членов команды без исключения, независимо от их статуса, и реакция Санчо вызвала неприятие в раздевалке, причем она не была встречена с удивлением.
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