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В последние дни трансферного окна Ливерпуль предлагал за полузащитника Ньюкасла около 100 миллионов фунтов
Ливерпуль предлагал 100 миллионов фунтов за Гимарайнша
Newcastle
"Ливерпуль" был заинтересован в полузащитнике "Ньюкасла" Бруно Гимарайнше, сообщает AS.
По информации источника, мерсисайдцы предложили за 25-летнего бразильца 100 миллионов фунтов стерлингов в последние дни трансферного окна, но получили категорический отказ от "Ньюкасла".
Гимарайнш выступает за "Ньюкасл" с января 2022 года. В текущем сезоне он провел 4 матча за "сорок", в которых не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 70 миллионов евро
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