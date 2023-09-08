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В последние дни трансферного окна Ливерпуль предлагал за полузащитника Ньюкасла около 100 миллионов фунтов

Англия
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Ливерпуль предлагал 100 миллионов фунтов за Гимарайнша

В последние дни трансферного окна Ливерпуль предлагал за полузащитника Ньюкасла около 100 миллионов фунтов

Newcastle

UA-Футбол
Новина українською

"Ливерпуль" был заинтересован в полузащитнике "Ньюкасла" Бруно Гимарайнше, сообщает AS.
По информации источника, мерсисайдцы предложили за 25-летнего бразильца 100 миллионов фунтов стерлингов в последние дни трансферного окна, но получили категорический отказ от "Ньюкасла".

Гимарайнш выступает за "Ньюкасл" с января 2022 года. В текущем сезоне он провел 4 матча за "сорок", в которых не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 70 миллионов евро

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В статье: Ливерпуль Ньюкасл Бруно Гимараэс
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