В адрес игрока Манчестер Юнайтед выдвинуто еще два обвинения в насилии

Еще две девушки обвинили игрока "Манчестер Юнайтед" Антони в нападении. Студентка юридического факультета Райсса де Фрейтас заявила, что в мае прошлого года футболист напал на нее в одном из ночных клубов, а банкир Ингрид Лана утверждает, что бразилец пытался ее изнасиловать, а также толкнул ее в стену.

Ранее Габриэлла Каваллин, бывшая девушка Антони, заявила , что он избивал ее и угрожал убить. Также она сообщила, что 23-летний игрок неоднократно нападал на нее в период с июня 2022 по май 2023 года.

Антони выступает за "Манчестер Юнайтед" с лета прошлого года. В этом сезоне он провел 4 матча за манкунианцев, не отметившись результативными действиями