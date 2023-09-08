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В адрес игрока Манчестер Юнайтед выдвинуто еще два обвинения в насилии
Еще две девушки обвинили Антони в нападении на них
Фото: twitter.com/ManUtd
Еще две девушки обвинили игрока "Манчестер Юнайтед" Антони в нападении. Студентка юридического факультета Райсса де Фрейтас заявила, что в мае прошлого года футболист напал на нее в одном из ночных клубов, а банкир Ингрид Лана утверждает, что бразилец пытался ее изнасиловать, а также толкнул ее в стену.
Ранее Габриэлла Каваллин, бывшая девушка Антони, заявила , что он избивал ее и угрожал убить. Также она сообщила, что 23-летний игрок неоднократно нападал на нее в период с июня 2022 по май 2023 года.
Антони выступает за "Манчестер Юнайтед" с лета прошлого года. В этом сезоне он провел 4 матча за манкунианцев, не отметившись результативными действиями
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