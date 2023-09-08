Стало известно, почему не состоялся трансфер Санчо в Саудовскую Аравию: МЮ просил включить в аренду важный пункт

"Аль-Иттифак" отпугнула сумма выкупа, которую хотел прописать "Манчестер Юнайтед" в арендном соглашении по Джейдону Санчо. "Манкунианцы" хотели получить 50 миллионов фунтов за 23-летнего полузащитника.

В итоге "Аль-Иттифак" отказался от трансфера игрока, который накануне поссорился с главным тренером Эриком тен Хагом из-за непопадания в заявку на матч 4-го тура против "Арсенала". Полузащитник публично ответил менеджеру, когда последний объяснил отсутствие игрока его плохими тренировками.

В прошлом сезоне Санчо провел за "МЮ" 41 матч, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 45 миллионов евро.