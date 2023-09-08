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Ван Дейк пропустит ещё один матч за оскорбления судьи в матче с Ньюкаслом
Также защитник заплатит штраф
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала Вирджила ван Дейка ещё на матч за оскорбление арбитра в матче с "Ньюкаслом" (2:1) в 3-м туре АПЛ. Защитник также заплатит 100 тысяч фунтов штрафа.
Ван Дейк получил удаление в матче с "Ньюкаслом", уходя с поля он оскорбил главного арбитра и именно за это он снова наказан. Защитник уже пропустил матч с "Астон Виллой", теперь он не сыграет ещё и с "Вулверхэмптоном".
"Защитник признал, что действовал ненадлежащим образом и использовал оскорбительные выражения в адрес официального лица матча после удаления", – сообщили в FA.
"Ливерпуль" идет в АПЛ на 3-м месте после 4-х туров АПЛ. У "красных" 3 победы и 1 ничья.
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