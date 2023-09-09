Люксембург сенсационно обыграл Исландию, а Босния на морально-волевых – Лихтенштейн в квалификации Евро

Сборная Люксембурга обыграла Исландию (3:1) и продолжила борьбу за вторую строчку в группе J квалификации Евро 2024. Босния также не потеряла очков в матче с Лихтенштейном, одолев гостей в волевой борьбе (2:1).

Теперь Люксембург занимает третью строчку с 10-ю очками – ровно столько у вторых Словаков после 5 туров квалификации. Четвертая Босния с 6-ю очками и 5-я Исландия с 3-мя баллами идут следом. Замыкает турнирную таблицу группы J сборная лихтенштейна с 0 набранных очков.

Люксембург – Исландия 3:1

Голы: 9' М. Шано, 70' Й. Боргес Санчес, 89' Д. Синани – 88' Г. Геральдсон

Удаление: 73' Х. Магнуссон (Исландия)

Стартовые составы:

Люксембург: 1 Морис А. (В) 2 Шано М. 8 Мартинс Перейра К. (К) 3 Махмутович Э. 22 Де Граса М. 16 Баррейро Л. 17 Мика Пинто 19 Олесен М. 10 Синани Д. 6 Й. Боргес Санчес 5 Курчи А.

Исландия: 1 Рунарссон Р.А. (В), 3 Лунддаль В., 23 Магнуссон Х., 4 Палссон В., 14 Финнссон К., 10 Гаральдссон Г., 21 Траустасон А., 7 Гудмундссон Й. (К), 9 Торстейнссон Й.Д., 11 Финнбогасон А., 18 Магнуссон С.

Босния и Герцеговина – Лихтенштейн 2:1

Голы: 3' Э. Джеко, 18' С. Люхингер (автогол) – 21' С. Вольфингер

Босния: 12 Шехич И. (В). 2 Миличевич Х., 3 Гаджикадунич Д., 5 Колашинац С., 21 Дедич А., 13 Налич А., 10 Пьянич М., 8 Крунич Р., 23 Демирович Э., 15 Бильбия Н., 11 Джеко Э. (К)

Лихтенштейн: 1 Бюхель Б. (В) (К), 22 Бек Н., 4 Трабер Л., 6 Малин А., 20 Вольфингер С., 7 Люхингер С., 10 Визер С., 8 Зеле А., 3 Гопель М., 11 Саланович Д., 9 Саглам Ф.