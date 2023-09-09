  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Антони отрицает все обвинения в насилии. Бразилец уверен, что будет оправдан
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Антони отрицает все обвинения в насилии. Бразилец уверен, что будет оправдан

Англия
(1 голосов)

Пока вина бразильца не доказана

Антони отрицает все обвинения в насилии. Бразилец уверен, что будет оправдан

фото - Getty Images

Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони отвергает все обвинения в насилии. Он уверен, что невиновен и что правда со временем выйдет наружу.

Напомним, что баризльца в насилии уже обвиняет не только бывшая девушка Габриэла Калавин, но и ещё две девушки из Бразилии: Райсса де Фрейтас и Ингрид Лана. На даный момент по попказаниям Габриэллы ведется расследованией Полицией Большого Манчестера.

"Это то, что не приходит мне в голову. Я знаю правду, и она выйдет наружу. Я знаю, что многие меня убивают, но правда всегда выходит наружу", – сказал Антони в интервью бразильскому каналу SBT.

Антони уже успели отстранить от сборной Бразилии на время расследования. Также "Манчестер Юнайтед" выпустил заявление, в котором отказался комментировать ситуацию до дальнейшего получения информации.

По теме
yellow-arrow
Капитан Ливерпуля пропустит ещё один матч за оскорбления судьи в матче с Ньюкаслом
yellow-arrow
Мерсон: Я не видел Мудрика с январского матча против Ливерпуля
yellow-arrow
Стало известно, почему не состоялся трансфер Санчо в Саудовскую Аравию: МЮ просил включить в аренду важный пункт
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Юнайтед Антони
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
dailymail.co.uk

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде