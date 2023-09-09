Антони отрицает все обвинения в насилии. Бразилец уверен, что будет оправдан

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони отвергает все обвинения в насилии. Он уверен, что невиновен и что правда со временем выйдет наружу.

Напомним, что баризльца в насилии уже обвиняет не только бывшая девушка Габриэла Калавин, но и ещё две девушки из Бразилии: Райсса де Фрейтас и Ингрид Лана. На даный момент по попказаниям Габриэллы ведется расследованией Полицией Большого Манчестера.

"Это то, что не приходит мне в голову. Я знаю правду, и она выйдет наружу. Я знаю, что многие меня убивают, но правда всегда выходит наружу", – сказал Антони в интервью бразильскому каналу SBT.

Антони уже успели отстранить от сборной Бразилии на время расследования. Также "Манчестер Юнайтед" выпустил заявление, в котором отказался комментировать ситуацию до дальнейшего получения информации.