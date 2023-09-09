Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Антони отрицает все обвинения в насилии. Бразилец уверен, что будет оправдан
Пока вина бразильца не доказана
фото - Getty Images
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони отвергает все обвинения в насилии. Он уверен, что невиновен и что правда со временем выйдет наружу.
Напомним, что баризльца в насилии уже обвиняет не только бывшая девушка Габриэла Калавин, но и ещё две девушки из Бразилии: Райсса де Фрейтас и Ингрид Лана. На даный момент по попказаниям Габриэллы ведется расследованией Полицией Большого Манчестера.
"Это то, что не приходит мне в голову. Я знаю правду, и она выйдет наружу. Я знаю, что многие меня убивают, но правда всегда выходит наружу", – сказал Антони в интервью бразильскому каналу SBT.
Антони уже успели отстранить от сборной Бразилии на время расследования. Также "Манчестер Юнайтед" выпустил заявление, в котором отказался комментировать ситуацию до дальнейшего получения информации.
Популярное сейчас
- Команде Реброва нужна "помощь" от Англии и Италии. Анонс сентябрьских матчей сборной Украины
- Алиев - про Динамо: Тренера меняй или не меняй – ничего не изменится
- Отбор на Евро-2024. Храброй Армении Петракова не хватило совсем чуть-чуть в Турции
- Первый мундиаль Англии: они считали себя фаворитом, но проиграли учителям, водителям и почтальонам
- Бывший тренер Шахтера и его жена-украинка объявили о рождении второго ребенка. ФОТО
- Пока муж помогал разбирать Минай. Жена звезды Шахтера наслаждается отдыхом в Альпах. ФОТО
Новости по теме
- 15:50 Зарубежные В адрес игрока Манчестер Юнайтед выдвинуто еще два обвинения в насилии
- 07:55 Lifestyle Бывшая девушка звезды МЮ показала фото результатов побоев от футболиста. ФОТО
- 16:45 Зарубежные Где-то уже было: МЮ не будет комментировать ситуацию вокруг Антони до получения дальнейшей информации