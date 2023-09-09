Ньюкасл собирается продлить контракт с Гимараесом, на фоне интереса топ-клубов

"Ньюкасл" собирается продлить контракт с Бруну Гимараешом. "Сороки" хотят продлить контракт со своим ключевым игроком на фоне интереса топ-клубов.

Сообщается, что бразильцем интересовались "Реал", "Челси" и "Ливерпуль".

"Ньюкасл" и Гимараеш длительное время ведут переговоры о продлении. Процесс затянулся из-за камня преткновения в виде пункта об отступных. Видимо игрок хотел, чтобы в контракте было прописано подобное условие.

Гимараеш перешел в "Ньюкасл" из "Лиона" зимой 2022-го за сумму близкую к 40 миллионам евро. Теперь футболист оценивается в 70 миллионов, проведя полтора качественных сезона в АПЛ.

В прошлой кампании Гимараеш провел за "сорок" 40 матчей, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.