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Холанд: Возможно я лучший нападающий. У меня есть шансы на победу в Золотом мяче

Англия
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Уверенность в себе – это хорошо

Холанд: Возможно я лучший нападающий. У меня есть шансы на победу в Золотом мяче

Фото: mancity.com

Новина українською

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд прокомментировал ожидание церемонии вручения Золотого мяча. Норвежец допустил, что он лучший нападающий мира.

– Считаете ли вы себя лучшим нападающим мира на данный момент?

– У себя в голове... Все зависит от того, что вы подразумеваете под нападающим. Это непростой вопрос. Я среди лучших. Лучший ли я? Возможно, так и есть. Я знаю, что Энрика (PR-менеджер форварда) хочет, чтобы я осторожно подбирал слова.

– Верите ли вы в то, что выиграете Золотой мяч в этом году?

– Я по-настоящему верю в себя. Я знаю, что могу еще значительно прибавить, я еще молод. Но я думаю, что у меня есть шансы на победу в этом году, – заявил футболист "Манчестер Сити".

Напомним, что церемония вручения состоится 16-го октября. Тогда же станут известны и победители трофея Копы (самому лучшему молодому игроку года) и Яшина (лучшему вратарю).

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В статье: Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
lequipe.fr

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