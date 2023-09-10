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Ливерпуль хочет как можно быстрее переподписать контракт с Цимикасом

Англия
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Ливерпуль хочет как можно быстрее переподписать контракт с Цимикасом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

“Ливерпуль” планирует как можно быстрее подписать новый контракт с левым защитником Костантиносом Цимикасом. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Клуб уже продвинулся вперед в переговорах с игроком. Пока сроки нового соглашения неизвестны.

Текущий контракт Цимикаса с “Ливерпулем” рассчитан до лета 2025-го года.

Нынешний сезон стал для грека четвертым в составе “мерсийсайдцев”. Он присоединился к команде Клоппа в августе 2020-го, перейдя из “Олимпиакоса” за 13 миллионов евро. С того момента грек провел 62 матча в составе “Ливерпуля”, отдав 12 ассистов.

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В статье: Ливерпуль Константинос Цимикас
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Источник:
Fabrizio Romano

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