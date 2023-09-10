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Ливерпуль хочет как можно быстрее переподписать контракт с Цимикасом
Резервист Робертсона остается в команде
Getty Images / Global Images Ukraine
“Ливерпуль” планирует как можно быстрее подписать новый контракт с левым защитником Костантиносом Цимикасом. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Клуб уже продвинулся вперед в переговорах с игроком. Пока сроки нового соглашения неизвестны.
Текущий контракт Цимикаса с “Ливерпулем” рассчитан до лета 2025-го года.
Нынешний сезон стал для грека четвертым в составе “мерсийсайдцев”. Он присоединился к команде Клоппа в августе 2020-го, перейдя из “Олимпиакоса” за 13 миллионов евро. С того момента грек провел 62 матча в составе “Ливерпуля”, отдав 12 ассистов.
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