Ливерпуль хочет как можно быстрее переподписать контракт с Цимикасом

“Ливерпуль” планирует как можно быстрее подписать новый контракт с левым защитником Костантиносом Цимикасом. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Клуб уже продвинулся вперед в переговорах с игроком. Пока сроки нового соглашения неизвестны.

Текущий контракт Цимикаса с “Ливерпулем” рассчитан до лета 2025-го года.

Нынешний сезон стал для грека четвертым в составе “мерсийсайдцев”. Он присоединился к команде Клоппа в августе 2020-го, перейдя из “Олимпиакоса” за 13 миллионов евро. С того момента грек провел 62 матча в составе “Ливерпуля”, отдав 12 ассистов.