  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Юнайтед сообщил, что Антони не будет тренироваться с командой из-за обвинений в насилии
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Юнайтед сообщил, что Антони не будет тренироваться с командой из-за обвинений в насилии

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Новая история с полицией в красном Манчестере

Манчестер Юнайтед сообщил, что Антони не будет тренироваться с командой из-за обвинений в насилии

instagram.com/antony00

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" на официальном сайте сообщил, что вингер Антони не будет тренироваться с командой и участвовать в матчах в течение неопределенного срока.

Клуб отметил, что возвращение бразильца в команду возможно только после того, как вингер решит вопрос об обвинении в насилии.

“Как клуб мы осуждаем акты насилия и жестокого обращения. Мы осознаем важность защиты всех участников этой ситуации и признаем влияние этих обвинений на переживших насилие”, – говорится в заявлении клуба.

Также Антони обратился к общественности.

“Я договорился с “Юнайтед” взять паузу, пока я рассматриваю выдвинутые против меня обвинения.

Это было общее решение.

Я хочу еще подтвердить свою невиновность в том, почему меня обвинили, я буду полностью сотрудничать с полицией”, – написал Антони.

По теме
yellow-arrow
Антони: Разумеется, моя карьера не завершена. Сейчас тяжелые времена. Но моя мама всегда говорит мне, что камни бросают в дерево, которое дает плоды
yellow-arrow
Тоттенхэм подпишет молодого хорватского таланта
yellow-arrow
Ливерпуль хочет как можно быстрее переподписать контракт с Цимикасом
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Юнайтед Антони
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде