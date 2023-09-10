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Манчестер Юнайтед сообщил, что Антони не будет тренироваться с командой из-за обвинений в насилии
Новая история с полицией в красном Манчестере
instagram.com/antony00
"Манчестер Юнайтед" на официальном сайте сообщил, что вингер Антони не будет тренироваться с командой и участвовать в матчах в течение неопределенного срока.
Клуб отметил, что возвращение бразильца в команду возможно только после того, как вингер решит вопрос об обвинении в насилии.
“Как клуб мы осуждаем акты насилия и жестокого обращения. Мы осознаем важность защиты всех участников этой ситуации и признаем влияние этих обвинений на переживших насилие”, – говорится в заявлении клуба.
Также Антони обратился к общественности.
“Я договорился с “Юнайтед” взять паузу, пока я рассматриваю выдвинутые против меня обвинения.
Это было общее решение.
Я хочу еще подтвердить свою невиновность в том, почему меня обвинили, я буду полностью сотрудничать с полицией”, – написал Антони.
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