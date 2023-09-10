Манчестер Юнайтед сообщил, что Антони не будет тренироваться с командой из-за впечатлений в насилии

"Манчестер Юнайтед" на официальном сайте сообщил, что вингер Антони не будет тренироваться с командой и участвовать в матчах в течение неопределенного срока.

Клуб отметил, что возвращение бразильца в команду возможно только после того, как вингер решит вопрос об обвинении в насилии.

“Как клуб мы осуждаем акты насилия и жестокого обращения. Мы осознаем важность защиты всех участников этой ситуации и признаем влияние этих обвинений на переживших насилие”, – говорится в заявлении клуба.

Также Антони обратился к общественности.