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Тоттенхэм подпишет молодого хорватского таланта
Лукой Вушковичем интересовались Манчестер Сити, ПСЖ и другие топ-клубы
Фото: Getty Images
"Тоттенхэм" близок к подписанию молодого хорватского таланта Луки Вушковича, об этом сообщает Фабрицио Романо. Центральным защитником "Хайдука" интересовались "Манчестер Сити", "ПСЖ" и другие топ-клубы, но игрок выбрал "шпор".
Личные условия согласованы, лондонцы завершают оформление документов.
Футболист еще не дебютировал за взрослую команду хорватского клуба. На его счету 11 матчей и 3 гола за U19.
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Источник:twitter.com
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