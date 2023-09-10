Тоттенхэм подпишет молодого хорватского таланта

"Тоттенхэм" близок к подписанию молодого хорватского таланта Луки Вушковича, об этом сообщает Фабрицио Романо. Центральным защитником "Хайдука" интересовались "Манчестер Сити", "ПСЖ" и другие топ-клубы, но игрок выбрал "шпор".

Личные условия согласованы, лондонцы завершают оформление документов.

Футболист еще не дебютировал за взрослую команду хорватского клуба. На его счету 11 матчей и 3 гола за U19.