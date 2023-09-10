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Тоттенхэм подпишет молодого хорватского таланта

Англия
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Лукой Вушковичем интересовались Манчестер Сити, ПСЖ и другие топ-клубы

Тоттенхэм подпишет молодого хорватского таланта

Фото: Getty Images

Новина українською

"Тоттенхэм" близок к подписанию молодого хорватского таланта Луки Вушковича, об этом сообщает Фабрицио Романо. Центральным защитником "Хайдука" интересовались "Манчестер Сити", "ПСЖ" и другие топ-клубы, но игрок выбрал "шпор".

Личные условия согласованы, лондонцы завершают оформление документов.

Футболист еще не дебютировал за взрослую команду хорватского клуба. На его счету 11 матчей и 3 гола за U19.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон)
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