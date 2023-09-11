Антони: Разумеется, моя карьера не завершена. Сейчас тяжелые времена. Но моя мама всегда говорит мне, что камни бросают в дерево, которое дает плоды

Антони прокомментировал выдвинутые обвинения в агрессии.

"Разумеется, что моя карьера не завершена. Сейчас трудные времена. Но моя мама всегда говорит мне, что камни бросают в дерево, которое дает плоды.

У меня не было ничего, я прошел через большие сложности и сейчас нахожусь в одной из самых тяжелых ситуаций в своей жизни: меня обвинили в том, чего я не делал.

Сначала ты становишься примером для многих людей, но из-за большого количества лжи тебя в конце концов начинают забрасывать камнями, это начинает делать каждый.

Я смотрю на маму, на свою семью, и понимаю, что мама знает, какой я человек на самом деле. И я смотрю на людей, которые следят за мной с тех пор, как я был совсем юным, вижу их страдания... Это нелегко.

Непросто, когда тебя распинают, а рот твой закрыт. Не кажется ли вам, что мне хотелось бы что-то сказать в свою защиту, показать людям, какой я на самом деле? Мне бы этого хотелось", - сказал вингер "Манчестер Юнайтед" в интервью SBT.