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Лавиа может пропустить 1,5 месяца из-за травмы. Новичок ещё не выходил в составе Челси

Англия
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Трансфер за 60 миллионов евро

Лавиа может пропустить 1,5 месяца из-за травмы. Новичок ещё не выходил в составе Челси

Фото: twitter.com/ChelseaFC

Новина українською

Новичок "Челси" Ромео Лавиа может пропустить полтора месяца из-за травмы голеностопа, обнаруженной недавно. 19-летний опорник ещё не выходил на поле в составе "синих".

Полузащитник повредил голеностоп на тренировке. Снимок, сделанный через день показал, что у футболиста достаточно серьезное повреждение.

Лавиа перешел в августе из "Саутгемптона" за 60+ миллионов евро. "Челси" перехватил молодого полузащитника у "Ливерпуля".

В прошлом сезоне бельгиец сыграл за "святых" 35 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас. Портал Transfermarkt оценивает юного хавбека в 32 миллиона евро.

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В статье: Челси (Лондон)
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Источник:
dailymail.co.uk

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