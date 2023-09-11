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Лавиа может пропустить 1,5 месяца из-за травмы. Новичок ещё не выходил в составе Челси
Трансфер за 60 миллионов евро
Фото: twitter.com/ChelseaFC
Новичок "Челси" Ромео Лавиа может пропустить полтора месяца из-за травмы голеностопа, обнаруженной недавно. 19-летний опорник ещё не выходил на поле в составе "синих".
Полузащитник повредил голеностоп на тренировке. Снимок, сделанный через день показал, что у футболиста достаточно серьезное повреждение.
Лавиа перешел в августе из "Саутгемптона" за 60+ миллионов евро. "Челси" перехватил молодого полузащитника у "Ливерпуля".
В прошлом сезоне бельгиец сыграл за "святых" 35 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас. Портал Transfermarkt оценивает юного хавбека в 32 миллиона евро.
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