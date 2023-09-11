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МЮ начал продавать футболки Хейлунда только спустя месяц после трансфера. Так долго клуб искал буквы для написания фамилии датчанина

Англия
(1 голосов)

Магазины не были готовы к букве "ø"

МЮ начал продавать футболки Хейлунда только спустя месяц после трансфера. Так долго клуб искал буквы для написания фамилии датчанина

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" начал продавать футболки с фамилией Расмуса Хейлунда (Rasmus Højlund). Клуб начал это делать только спустя месяц после трансфера датского нападающего.

Такая колоссальная задержка произошла из-за редкости буквы "ø": в магазинах не было этой буквы для печати на футболках и вот, спустя месяц, она поступила на склады. Такая ситуация сохранялась до 8-го сентября.

Напомним, что форварда подписали 5-го августа за 75+10 миллионов евро из "Аталанты". Хейлунд восстанавливался от травмы и только в матче с "Арсеналом" провел первые минуты за клуб.

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В статье: Манчестер Юнайтед Расмус Хейлунд
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Источник:
dailymail.co.uk

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Комментарии (2)
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andyua (Kyiv)
11.09.2023 в 21:48
"фамілії"?
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ВасяКулебяка (Козливка)
11.09.2023 в 20:41
Пишіть через Ху
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