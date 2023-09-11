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МЮ начал продавать футболки Хейлунда только спустя месяц после трансфера. Так долго клуб искал буквы для написания фамилии датчанина
Магазины не были готовы к букве "ø"
Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" начал продавать футболки с фамилией Расмуса Хейлунда (Rasmus Højlund). Клуб начал это делать только спустя месяц после трансфера датского нападающего.
Такая колоссальная задержка произошла из-за редкости буквы "ø": в магазинах не было этой буквы для печати на футболках и вот, спустя месяц, она поступила на склады. Такая ситуация сохранялась до 8-го сентября.
Напомним, что форварда подписали 5-го августа за 75+10 миллионов евро из "Аталанты". Хейлунд восстанавливался от травмы и только в матче с "Арсеналом" провел первые минуты за клуб.
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