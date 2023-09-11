МЮ начал продавать футболки Хейлунда только спустя месяц после трансфера. Так долго клуб искал буквы для написания фамилии датчанина

"Манчестер Юнайтед" начал продавать футболки с фамилией Расмуса Хейлунда (Rasmus Højlund). Клуб начал это делать только спустя месяц после трансфера датского нападающего.

Такая колоссальная задержка произошла из-за редкости буквы "ø": в магазинах не было этой буквы для печати на футболках и вот, спустя месяц, она поступила на склады. Такая ситуация сохранялась до 8-го сентября.

Напомним, что форварда подписали 5-го августа за 75+10 миллионов евро из "Аталанты". Хейлунд восстанавливался от травмы и только в матче с "Арсеналом" провел первые минуты за клуб.