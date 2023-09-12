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Манчестер Юнайтед рассматривает подписание свободного агента Эль-Гази из-за проблем с Антони и Санчо
Ситуация плачевна
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед"
Видимо, это лучший вариант, который сейчас доступен на рынке для подписания. При этом даже за Анвара придется побороться с саудитами, которые также интересуются игроком.
Напомним, что у Эрика тен Хага конфликт с Джейдоном Санчо из-за непопадания в состав на матч с "Арсеналом". Игрок публично ответил менеджеру, который в интервью после матча заявил, что англичанин не попал в состав, так как не показал себя хорошо на тренировках.
Антони же отстранен от сборной Бразилии в связи с расследованием из-за домашнего насилия в отношении своей бывшей девушки. "Манчестер Юнайтед", вероятно, также собирается отстранить игрока.
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