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Манчестер Юнайтед рассматривает подписание свободного агента Эль-Гази из-за проблем с Антони и Санчо

Англия
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Ситуация плачевна

Манчестер Юнайтед рассматривает подписание свободного агента Эль-Гази из-за проблем с Антони и Санчо

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" ищет замену для Антони и Джейдона Санчо: в клубе рассматривают подписание Анвара Эль-Гази. Нидерландец в начале сентября стал свободным агентом после года в "ПСВ".

Видимо, это лучший вариант, который сейчас доступен на рынке для подписания. При этом даже за Анвара придется побороться с саудитами, которые также интересуются игроком.

Напомним, что у Эрика тен Хага конфликт с Джейдоном Санчо из-за непопадания в состав на матч с "Арсеналом". Игрок публично ответил менеджеру, который в интервью после матча заявил, что англичанин не попал в состав, так как не показал себя хорошо на тренировках.

Антони же отстранен от сборной Бразилии в связи с расследованием из-за домашнего насилия в отношении своей бывшей девушки. "Манчестер Юнайтед", вероятно, также собирается отстранить игрока.

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В статье: Манчестер Юнайтед Анвар Эль-Гази Джейдон Санчо Антони
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