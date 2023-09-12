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Манчестер Юнайтед ведет новые переговоры о титульном спонсорстве. Сейчас клуб получает 47 миллионов фунтов в год

Англия
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Клуб ведет переговоры с новым титульным спонсором

Манчестер Юнайтед ведет новые переговоры о титульном спонсорстве. Сейчас клуб получает 47 миллионов фунтов в год

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры с новым титульным спонсором. "Манкунианцы" обсуждают потенциальную сделку с Qualcomm - компанией, производящей полупроводниковое и телекоммуникационное оборудование, в частности, мобильные процессоры Snapdragon. "Манчестер Юнайтед" хочет получить от сделки 60 млн. фунтов в год. Если соглашение будет достигнуто, оно, скорее всего, вступит в силу со следующего сезона.

На данный момент титульным спонсором "МЮ" является TeamViewer - немецкий производитель программного обеспечения для удаленного доступа. По этому соглашению английский клуб получает 47 млн фунтов в год.

В прошлом году TeamViewer объявил, что не намерен продлевать пятилетнее соглашение, заключенное в 2021 году, и дал "Манчестер Юнайтед" возможность выкупить право на титульное спонсорство.

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В статье: Манчестер Юнайтед
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Источник:
theathletic

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