Родри о Саудовской Аравии: Нужно как-то контролировать этот отток талантов

Полузащитник сборной Испании и "Манчестер Сити" Родри высказался на счет трансферной деятельности клубов Саудовской Аравии.

"В Саудовскую Аравию переходят не только ветераны, которые находятся на закате своей карьеры, но и молодые таланты, которые покидают Европу. Я уважаю этих игроков, но люди, которые принимают решения, должны начать контролировать эту ситуацию".