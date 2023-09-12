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Родри о Саудовской Аравии: Нужно как-то контролировать этот отток талантов

Англия
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Родри высказался на счет трансферов в Саудовскою Аравию

Родри о Саудовской Аравии: Нужно как-то контролировать этот отток талантов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник сборной Испании и "Манчестер Сити" Родри высказался на счет трансферной деятельности клубов Саудовской Аравии.

"В Саудовскую Аравию переходят не только ветераны, которые находятся на закате своей карьеры, но и молодые таланты, которые покидают Европу. Я уважаю этих игроков, но люди, которые принимают решения, должны начать контролировать эту ситуацию".

В летнее трансферное окно клубы Саудовской Аравии потратили на трансферы почти 957 млн. евро, что является вторым показателем расходов на трансферы после АПЛ.

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В статье: Родри
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Источник:
FabrizioRomano

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