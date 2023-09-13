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Новым титульным спонсором Манчестер Юнайтед стала компания Qualcomm. "Рекордный контракт в истории футбола"

Англия
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Qualcomm - производитель мобильных процессоров

Новым титульным спонсором Манчестер Юнайтед стала компания Qualcomm. "Рекордный контракт в истории футбола"

Qualcomm

UA-Футбол
Новина українською

Новым титульным спонсором Манчестер Юнайтед стала компания Qualcomm. "Юнайтед" проинформировал, что на передней части формы разместят логотип Snapdragon - системы на кристалле, содержащей процессорные и графические ядра, модули связи и другие элементы.

Изменения запланированы на сезон-2024/25 и коснутся всех трех комплектов игровой формы как мужской, так и женской команд. Сообщалось, что манкунианцы претендовали на 60 млн фунтов в год, тогда как сейчас получают от TeamViewer по 47 млн. The Telegraph называет контракт с Snapdragon "рекордным в истории футбола".

Ранее "Юнайтед" объявил о заключении рекордного десятилетнего соглашения с компанией Adidas на сумму 900 млн. фунтов стерлингов, и подчеркивает неизменную коммерческую привлекательность клуба, несмотря на его нынешние проблемы.

Читайте также Манчестер Юнайтед ведет новые переговоры о титульном спонсорстве. Сейчас клуб получает 47 миллионов фунтов в год
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В статье: Манчестер Юнайтед
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Источник:
telegraph

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