Новым титульным спонсором Манчестер Юнайтед стала компания Qualcomm. "Рекордный контракт в истории футбола"

Новым титульным спонсором Манчестер Юнайтед стала компания Qualcomm. "Юнайтед" проинформировал, что на передней части формы разместят логотип Snapdragon - системы на кристалле, содержащей процессорные и графические ядра, модули связи и другие элементы.

Изменения запланированы на сезон-2024/25 и коснутся всех трех комплектов игровой формы как мужской, так и женской команд. Сообщалось, что манкунианцы претендовали на 60 млн фунтов в год, тогда как сейчас получают от TeamViewer по 47 млн. The Telegraph называет контракт с Snapdragon "рекордным в истории футбола".

Ранее "Юнайтед" объявил о заключении рекордного десятилетнего соглашения с компанией Adidas на сумму 900 млн. фунтов стерлингов, и подчеркивает неизменную коммерческую привлекательность клуба, несмотря на его нынешние проблемы.