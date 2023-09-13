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Мудрик презентовал новую третью форму Челси
Английский клуб будет играть в светлых оттенках
chelseafc.com
"Челси" представил третий комплект формы на сезон 2023/24.
В презентации принял участие и украинский вингер команды Михаил Мудрик. Экипировка от американской компании Nike выполнено в мятном цвете. В этом оттенке была самая первая форма в истории лондонцев образца 1905 года.
Заметим, что на форме "Челси" до сих пор отсутствует титульный спонсор.
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Источник:chelseafc.com
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Комментарии (2)
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oda1979 (Запорожье)
13.09.2023 в 12:20
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MaximSK (Киев)
13.09.2023 в 12:01
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