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Мудрик презентовал новую третью форму Челси

Англия
(1 голосов)

Английский клуб будет играть в светлых оттенках

Мудрик презентовал новую третью форму Челси

chelseafc.com

Новина українською

"Челси" представил третий комплект формы на сезон 2023/24.

В презентации принял участие и украинский вингер команды Михаил Мудрик. Экипировка от американской компании Nike выполнено в мятном цвете. В этом оттенке была самая первая форма в истории лондонцев образца 1905 года.

Заметим, что на форме "Челси" до сих пор отсутствует титульный спонсор.

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В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
chelseafc.com

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Комментарии (2)
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oda1979 (Запорожье)
13.09.2023 в 12:20
носитель новой профессии: легкоатлет-модельер
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-1
MaximSK (Киев)
13.09.2023 в 12:01
Он только может участвовать в фотосессиях, а играть в футбол никогда не будет(((
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0
-1

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