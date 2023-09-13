Мудрик презентовал новую третью форму Челси

"Челси" представил третий комплект формы на сезон 2023/24.

В презентации принял участие и украинский вингер команды Михаил Мудрик. Экипировка от американской компании Nike выполнено в мятном цвете. В этом оттенке была самая первая форма в истории лондонцев образца 1905 года.

Заметим, что на форме "Челси" до сих пор отсутствует титульный спонсор.