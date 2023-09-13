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Манчестер Юнайтед планирует усилить четыре позиции в зимнее трансферное окно

Англия
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Манчестер Юнайтед с 6 очками занимает 11-е место в АПЛ после 4 туров

Манчестер Юнайтед планирует усилить четыре позиции в зимнее трансферное окно

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" составил шорт-листы на 4 позиции на зимнее трансферное окно. Зимой манкунианцы хотят подписать крайнего и центрального защитников, центрального полузащитника и нападающего, сообщает Manchester Evening News.

Сейчас приоритетными кандидатами "МЮ" являются Джереми Фримпонг, Эдмонд Тапсоба (оба "Байер"), Пьер-Эмиль Хейбьерг ("Тоттенхэм") и Эван Фергюсон ("Брайтон"). "Манчестер Юнайтед" с 6 очками занимает 11-е место в АПЛ после 4 туров.

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В статье: Манчестер Юнайтед
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Источник:
manchestereveningnews

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