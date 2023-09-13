Манчестер Сити распродал все билеты, которые были в продаже, на домашние матчи в сезоне-2023/24

"Манчестер Сити" распродал все доступные билеты на поединки АПЛ на Этихаде. Билеты на матчи против "большой шестерки" распродали за первые 24 часа.

"Горожане" посоветовались с объединением болельщиков и изменили политику продажи билетов на домашние матчи. Большая часть билетов была доступна для продажи одновременно. Это было сделано для того, чтобы снять нагрузку на фанатов, которым приходилось соревноваться за билеты с другими, вставая как можно раньше утром перед каждой отдельной игрой.

При этом также будет вторая и последняя волна продажи билетов на домашние матчи, которая стартует в следующем месяце.