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Манчестер Сити распродал все билеты, которые были в продаже, на домашние матчи в сезоне-2023/24

Англия
(1 голосов)

Будет ещё одна волна продажи билетов

Манчестер Сити распродал все билеты, которые были в продаже, на домашние матчи в сезоне-2023/24

Фото: https://twitter.com/ManCity

Новина українською

"Манчестер Сити" распродал все доступные билеты на поединки АПЛ на Этихаде. Билеты на матчи против "большой шестерки" распродали за первые 24 часа.

"Горожане" посоветовались с объединением болельщиков и изменили политику продажи билетов на домашние матчи. Большая часть билетов была доступна для продажи одновременно. Это было сделано для того, чтобы снять нагрузку на фанатов, которым приходилось соревноваться за билеты с другими, вставая как можно раньше утром перед каждой отдельной игрой.

При этом также будет вторая и последняя волна продажи билетов на домашние матчи, которая стартует в следующем месяце.

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В статье: Манчестер Сити Этихад Стэдиум
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Источник:
manchestereveningnews.co.uk

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