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Гвардиола вернулся: менеджер Сити снова может тренировать горожан после операции на спине

Англия
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Пропустил два матча

Гвардиола вернулся: менеджер Сити снова может тренировать горожан после операции на спине

Фото: twitter.com/ManCity

Новина українською

"Манчестер Сити" объявил, что Пеп Гвардиола вернулся. Клубный твиттер показал коуча на тренировочном поле.

Гвардиола в конце августа перенес операцию на спине. Менеджер "горожан" чувствовал боли и решил, что стоит от них избавиться.

В итоге тренер "горожан" пропустил матчи против "Шеффилда" и "Фулхэма".

Следующий поединок "Манчестер Сити" сыграет с "Вест Хэмом" 16-го сентября.

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В статье: Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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