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Гвардиола вернулся: менеджер Сити снова может тренировать горожан после операции на спине
Пропустил два матча
Фото: twitter.com/ManCity
"Манчестер Сити" объявил, что Пеп Гвардиола вернулся. Клубный твиттер показал коуча на тренировочном поле.
Гвардиола в конце августа перенес операцию на спине. Менеджер "горожан" чувствовал боли и решил, что стоит от них избавиться.
В итоге тренер "горожан" пропустил матчи против "Шеффилда" и "Фулхэма".
Следующий поединок "Манчестер Сити" сыграет с "Вест Хэмом" 16-го сентября.
You guessed it! ???? https://t.co/mq6k9pzBUU pic.twitter.com/h6eqLXF9rA— Manchester City (@ManCity) September 13, 2023
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