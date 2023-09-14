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Манчестер Юнайтед не исключил Антони из заявки на сезон АПЛ несмотря на отстранение игрока
Антони занесен в заявку Манчестер Юнайтед
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Антони есть в списке из 25-игроков, заявленных на сезон АПЛ-2023/24, несмотря на то, что он временно не будет играть за клуб из-за обвинений в насилии.
Список "Манчестер Юнайтед" состоит из игроков старше 21 года. Те, кто родился 1 января 2002 года или позже, не нуждаются в регистрации.
Шесть из семи летних трансферов "МЮ" присутствуют в заявке. Речь идет о Мейсоне Маунте, Андре Онане, Алтае Баяндире, Джонни Эвансе, Софьяне Амбрабате и Серхио Регилоне. 20-летний Расмус Гейлунд не нуждается в регистрации.
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