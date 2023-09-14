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Манчестер Юнайтед не исключил Антони из заявки на сезон АПЛ несмотря на отстранение игрока

Англия
(1 голосов)

Антони занесен в заявку Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед не исключил Антони из заявки на сезон АПЛ несмотря на отстранение игрока

getty images

UA-Футбол
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Антони есть в списке из 25-игроков, заявленных на сезон АПЛ-2023/24, несмотря на то, что он временно не будет играть за клуб из-за обвинений в насилии.

Список "Манчестер Юнайтед" состоит из игроков старше 21 года. Те, кто родился 1 января 2002 года или позже, не нуждаются в регистрации.

Шесть из семи летних трансферов "МЮ" присутствуют в заявке. Речь идет о Мейсоне Маунте, Андре Онане, Алтае Баяндире, Джонни Эвансе, Софьяне Амбрабате и Серхио Регилоне. 20-летний Расмус Гейлунд не нуждается в регистрации.

Читайте также Антони: Разумеется, моя карьера не завершена. Сейчас тяжелые времена. Но моя мама всегда говорит мне, что камни бросают в дерево, которое дает плоды
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В статье: Манчестер Юнайтед Антони
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Источник:
manutd

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