Манчестер Юнайтед не исключил Антони из заявки на сезон АПЛ несмотря на отстранение игрока

Антони есть в списке из 25-игроков, заявленных на сезон АПЛ-2023/24, несмотря на то, что он временно не будет играть за клуб из-за обвинений в насилии.

Список "Манчестер Юнайтед" состоит из игроков старше 21 года. Те, кто родился 1 января 2002 года или позже, не нуждаются в регистрации.

Шесть из семи летних трансферов "МЮ" присутствуют в заявке. Речь идет о Мейсоне Маунте, Андре Онане, Алтае Баяндире, Джонни Эвансе, Софьяне Амбрабате и Серхио Регилоне. 20-летний Расмус Гейлунд не нуждается в регистрации.