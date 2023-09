The Athletic провел опрос среди агентов, чтобы выявить худший по их версии трансфер этого лета.

Трансфер полузащитника сборной Германии Кая Хавертца из "Челси" в "Арсенал" за 60+5 млн фунтов, занял первое место, набрав 6 голосов. У 24-летнего немца 0 результативных действий в 5 матчах за новый клуб.

На второе место агенты поставили переход эквадорского хавбека Мойсеса Кайседо из "Брайтона" в "Челси" за рекордные для лиги 115 млн фунтов. Эта сделка в топе худших набрала 5 голосов.

Замкнул тройку трансфер Мейсона Маунта из "Челси" в "Манчестер Юнайтед" за 55+5 млн фунтов. За него проголосовали 3 человека.

По одному голосу от агентов получили еще 5 сделок: переход Расмуса Хейлунда из "Аталанты" в "МЮ", Коула Палмера из "Манчестер Сити" в "Челси", Калиду Кулибали из "Челси" в "Аль-Гилаль", Ватару Эндо из "Штутгарта" в "Ливерпуль" и Дивока Ориги из "Милана" в "Ноттингем Форест".

