Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
The Athletic провел опрос среди агентов, чтобы выявить худший по их версии трансфер этого лета
Агенты назвали трансфер Кая Хавертца из Челси в Арсенал худшим этим летом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
The Athletic провел опрос среди агентов, чтобы выявить худший по их версии трансфер этого лета.
Трансфер полузащитника сборной Германии Кая Хавертца из "Челси" в "Арсенал" за 60+5 млн фунтов, занял первое место, набрав 6 голосов. У 24-летнего немца 0 результативных действий в 5 матчах за новый клуб.
На второе место агенты поставили переход эквадорского хавбека Мойсеса Кайседо из "Брайтона" в "Челси" за рекордные для лиги 115 млн фунтов. Эта сделка в топе худших набрала 5 голосов.
Замкнул тройку трансфер Мейсона Маунта из "Челси" в "Манчестер Юнайтед" за 55+5 млн фунтов. За него проголосовали 3 человека.
- Больше новостей с мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По одному голосу от агентов получили еще 5 сделок: переход Расмуса Хейлунда из "Аталанты" в "МЮ", Коула Палмера из "Манчестер Сити" в "Челси", Калиду Кулибали из "Челси" в "Аль-Гилаль", Ватару Эндо из "Штутгарта" в "Ливерпуль" и Дивока Ориги из "Милана" в "Ноттингем Форест".
???????????????????????????? ???????????????????????? ???????????????????? ????????????????????????— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) September 14, 2023
According to a cross-section of agents involved in some of the biggest transfer deals of the summer...
❌ Worst signing: Kai Havertz pic.twitter.com/DLjKQJBxpo
Популярное сейчас
- СМИ назвали страну, которая может стать основным препятствием для вступления Украины в ЕС
- Стало известно имя фаворита на пост тренера сборной Германии. Феллер больше не будет тренировать сборную
- В оккупированном Крыму прогремела серия мощных взрывов. Видео
- Линекер – о Зинченко: Исключительный фуболист и очень впечатляющий человек
- Жены Месси и Бускетса похвастались идеальными формами во время занятий в спортзале. ФОТО
- Самая сексуальная футболистка Италии восхитила фанатов яркими фото с подругами. ФОТО