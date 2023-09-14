Джейдона Санчо отстранили от тренировок с составом МЮ. Названа причина

"Манчестер Юнайтед" отстранил Джейдона Санчо от тренировок с составом. Меры предприняты "до решения проблем с дисциплиной".

Напомним, что Санчо публично отреагировал на решение тен Хага не включать его в заявку на матч с "Арсеналом", заявив, что дело не в его тренировках, а в чем-то другом. Клуб полностью поддержал главного тренера и сейчас, после перерыва на матчи сборных, приняв решение отстранить игрока от тренировок.

Важно отметить, что Санчо уже второй фланговый игрок, который пока не сможет помочь команде. Ранее клуб также отстранил Антони, который подозревается в домашнем насилии в отношении своей бывшей девушки.