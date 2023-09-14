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Джейдона Санчо отстранили от тренировок с составом МЮ. Названа причина

Англия
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Продолжение конфликта с Эриком тен Хагом

Джейдона Санчо отстранили от тренировок с составом МЮ. Названа причина

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" отстранил Джейдона Санчо от тренировок с составом. Меры предприняты "до решения проблем с дисциплиной".

Напомним, что Санчо публично отреагировал на решение тен Хага не включать его в заявку на матч с "Арсеналом", заявив, что дело не в его тренировках, а в чем-то другом. Клуб полностью поддержал главного тренера и сейчас, после перерыва на матчи сборных, приняв решение отстранить игрока от тренировок.

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Важно отметить, что Санчо уже второй фланговый игрок, который пока не сможет помочь команде. Ранее клуб также отстранил Антони, который подозревается в домашнем насилии в отношении своей бывшей девушки.

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В статье: Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо
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Источник:
manutd.com

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