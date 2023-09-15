  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Арсенал ведет переговоры о продлении контракта с капитаном команды
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арсенал ведет переговоры о продлении контракта с капитаном команды

Англия
(1 голосов)

Гарантированное сохранение лидера команды

Арсенал ведет переговоры о продлении контракта с капитаном команды

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Арсенал" собирается предложить новый контракт капитану команды Мартину Эдегору. Полузащитник, предположительно, подпишет контракт на 4 года.

Сообщается, что полузащитнику предложат значительное повышение зарплаты. Сейчас норвежец получает 120 тысяч фунтов в неделю.

Контракт собираются предложить и Бену Уайту, с которым соглашение рассчитано еще на 3 года. "Гуннеры" собираются предложить англичанину переговоры в ближайшее время.

В прошлом сезоне Эдегор провел за "Арсенал" 45 матчей, забил 15 голов и отдал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего норвежца в 90 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Мама Магуайра и Человек-паук заступились за Харри: То, что он получает, выходит далеко за рамки футбола
yellow-arrow
Официально. Уокер продлил контракт с Манчестер Сити
yellow-arrow
Джейдона Санчо отстранили от тренировок с составом МЮ. Названа причина
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Мартин Эдегор
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
dailymail.co.uk

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде