Арсенал ведет переговоры о продлении контракта с капитаном команды

"Арсенал" собирается предложить новый контракт капитану команды Мартину Эдегору. Полузащитник, предположительно, подпишет контракт на 4 года.

Сообщается, что полузащитнику предложат значительное повышение зарплаты. Сейчас норвежец получает 120 тысяч фунтов в неделю.

Контракт собираются предложить и Бену Уайту, с которым соглашение рассчитано еще на 3 года. "Гуннеры" собираются предложить англичанину переговоры в ближайшее время.

В прошлом сезоне Эдегор провел за "Арсенал" 45 матчей, забил 15 голов и отдал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего норвежца в 90 миллионов евро.