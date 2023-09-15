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Арсенал ведет переговоры о продлении контракта с капитаном команды
Гарантированное сохранение лидера команды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" собирается предложить новый контракт капитану команды Мартину Эдегору. Полузащитник, предположительно, подпишет контракт на 4 года.
Сообщается, что полузащитнику предложат значительное повышение зарплаты. Сейчас норвежец получает 120 тысяч фунтов в неделю.
Контракт собираются предложить и Бену Уайту, с которым соглашение рассчитано еще на 3 года. "Гуннеры" собираются предложить англичанину переговоры в ближайшее время.
В прошлом сезоне Эдегор провел за "Арсенал" 45 матчей, забил 15 голов и отдал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего норвежца в 90 миллионов евро.
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