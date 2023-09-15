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Джейми Каррагер: Подрыв авторитета Магуайра начался с возвращением в Манчестер Роналду
Футбол жесток. Когда сильные личности пытаются навязать свою власть, ты либо даешь им отпор, либо угасаешь
Джейми Каррагер напомнил, насколько плохо фанаты относились к Гарри Магуайру.
"Фанатов сборной Англии хвалят за то, что они поддержали Магуайра в Глазго. Это была правильная реакция. Но давайте не будем переписывать историю из-за запоздалого понимания того, что все выходит из-под контроля. В марте 2022 года на "Уэмбли" многие освистывали Магуайра перед товарищеским матчем с Кот-д'Ивуаром. Гарет Саутгейт назвал это "настоящим абсурдом".
Фанаты "Манчестер Юнайтед" издевались над Магуайром во время предсезонных матчей 2022 и 2023 годов. А один из самых неприятных эпизодов произошел во время игры с "Боруссией" в июле, когда новичок Андре Онана начал кричать на Магуайра и, как мне кажется, тем самым позорно играл на публику в попытке заручиться поддержкой фанатов "Юнайтед".
Я не мог в это поверить, но этим все было сказано. Магуайр тогда еще был капитаном "МЮ". Он должен был яростно отреагировать, поставить Онана на место и потребовать проявить уважение. Вместо этого он стал похож на человека, чья уверенность и авторитет полностью подорваны.
Похожая история произошла после возвращения Криштиану Роналду и появления сообщений о борьбе за власть в раздевалке. Именно тогда подрыв авторитета Магуайра набрал обороты.
Футбол жесток. Когда сильные личности пытаются навязать свою власть, ты либо даешь им отпор, либо угасаешь. Люди, которые понимают футбол, объяснят вам, что никогда нельзя уступать тем, кто тебя задирает, иначе игра тебя сожрет", - отметил экс-защитник "Ливерпуля".
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