Джейми Каррагер: Подрыв авторитета Магуайра начался с возвращением в Манчестер Роналду

Джейми Каррагер напомнил, насколько плохо фанаты относились к Гарри Магуайру.

"Фанатов сборной Англии хвалят за то, что они поддержали Магуайра в Глазго. Это была правильная реакция. Но давайте не будем переписывать историю из-за запоздалого понимания того, что все выходит из-под контроля. В марте 2022 года на "Уэмбли" многие освистывали Магуайра перед товарищеским матчем с Кот-д'Ивуаром. Гарет Саутгейт назвал это "настоящим абсурдом".

Фанаты "Манчестер Юнайтед" издевались над Магуайром во время предсезонных матчей 2022 и 2023 годов. А один из самых неприятных эпизодов произошел во время игры с "Боруссией" в июле, когда новичок Андре Онана начал кричать на Магуайра и, как мне кажется, тем самым позорно играл на публику в попытке заручиться поддержкой фанатов "Юнайтед".

Я не мог в это поверить, но этим все было сказано. Магуайр тогда еще был капитаном "МЮ". Он должен был яростно отреагировать, поставить Онана на место и потребовать проявить уважение. Вместо этого он стал похож на человека, чья уверенность и авторитет полностью подорваны.