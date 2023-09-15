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Защитник Ливерпуля восстановился после травмы и может сыграть в следующем матче
Ибраима Конате восстановился от травмы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате восстановился от травмы задней поверхности бедра. В четверг он вернулся к тренировкам и сможет принять участие в субботнем матче АПЛ с "Вулверхэмптоном".
Из-за повреждения Конате пропустил последние два матча мерсисайдцев, а также не был вызван в сборную Франции. 24-летний центральный защитник в прошлом сезоне отыграл за "мерсисайдцев" 24 поединка во всех турнирах.
Из-за дисквалификации игру с "Вулвс" пропустит капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк. Участие в матче другого защитника - Трента Александера-Арнолда - находится под вопросом.
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