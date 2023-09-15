  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Защитник Ливерпуля восстановился после травмы и может сыграть в следующем матче
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Ливерпуля восстановился после травмы и может сыграть в следующем матче

Англия
(1 голосов)

Ибраима Конате восстановился от травмы

Защитник Ливерпуля восстановился после травмы и может сыграть в следующем матче

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате восстановился от травмы задней поверхности бедра. В четверг он вернулся к тренировкам и сможет принять участие в субботнем матче АПЛ с "Вулверхэмптоном".

Из-за повреждения Конате пропустил последние два матча мерсисайдцев, а также не был вызван в сборную Франции. 24-летний центральный защитник в прошлом сезоне отыграл за "мерсисайдцев" 24 поединка во всех турнирах.

Из-за дисквалификации игру с "Вулвс" пропустит капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк. Участие в матче другого защитника - Трента Александера-Арнолда - находится под вопросом.

По теме
yellow-arrow
Владельцем Эвертона станет инвестиционная компания, владеющая итальянской Дженоа
yellow-arrow
Стали известны причины отстранения Джейдона Санчо от тренировок с командой
yellow-arrow
Джейми Каррагер: Подрыв авторитета Магуайра начался с возвращением в Манчестер Роналду
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ливерпуль Ибраима Конате
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
theathletic

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде