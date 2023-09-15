Защитник Ливерпуля восстановился после травмы и может сыграть в следующем матче

Защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате восстановился от травмы задней поверхности бедра. В четверг он вернулся к тренировкам и сможет принять участие в субботнем матче АПЛ с "Вулверхэмптоном".

Из-за повреждения Конате пропустил последние два матча мерсисайдцев, а также не был вызван в сборную Франции. 24-летний центральный защитник в прошлом сезоне отыграл за "мерсисайдцев" 24 поединка во всех турнирах.

Из-за дисквалификации игру с "Вулвс" пропустит капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк. Участие в матче другого защитника - Трента Александера-Арнолда - находится под вопросом.