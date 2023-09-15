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Стали известны причины отстранения Джейдона Санчо от тренировок с командой

Англия
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Джейдон Санчо не захотел мириться с Эриком тен Хагом

Стали известны причины отстранения Джейдона Санчо от тренировок с командой

Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Полузащитника отстранили от работы с основой "Манчестер Юнайтед" после того, как он публично отреагировал на критику со стороны главного тренера.

По сведениям The Athletic, Санчо просили извиниться перед нидерландцем, однако он отказался это делать, что и привело к его переводу на работу по индивидуальной программе.

Напомним, вингер 3 сентября пропустил матч 4-го тура АПЛ с "Арсеналом" (1:3). После игры Эрик тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках: "В "МЮ" нужно показывать уровень каждый день".

Санчо написал в твиттере о непопадании в заявку команды: "Я долго был козлом отпущения - несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен". Впоследствии пост был удален.

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В статье: Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Джейдон Санчо
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Источник:
theathletic

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